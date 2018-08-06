Лесной пожар возле посёлка в Якутии: огонь подходит к взлётной полосе

Якутск, , 05:53 — REGNUM Вахтовый посёлок Накын обезопасят от огня минполосой — траншеей в земле, которую сейчас создают вокруг населённого пункта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Джулустан Хон. По его словам, создание противопожарного контура будет завершено сегодня, 6 августа, или завтра, но уже сейчас посёлку ничего не угрожает: огонь от него достаточно далеко.

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При этом лесной пожар приближается в взлётно-посадочной полосе аэропорта Накына. С огнём борются 26 парашютистов-десантников и вахтовики, сотрудники компании АЛРОСА.

«Всё под контролем», — заверил Джулустан Хон.

По информации АЛРОСА, в Накыне ведётся круглосуточное дежурство. Если лесной пожар подойдёт вплотную к вахтовому посёлку, его жителей уведут на безопасную территорию. Рядом с населённым пунктом есть пожарная часть, она готова к борьбе с огнём.

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По данным МЧС Якутии на 6 августа, в республике действуют 25 лесных пожаров, их общая площадь — почти 1,25 млн га. Из этой территории тушат только 14 тыс. га — остальные охваченные огнём леса труднодоступны.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на расстоянии 4−5 км от Накына бушует лесной пожар, стало известно 4 августа. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.