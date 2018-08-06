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«Жесть свадебка»: стрельба в кафе Кургана

Происшествия

Сообщается об одном пострадавшем: мужчина получил лёгкое ранение

«Жесть свадебка»: стрельба в кафе Кургана
Пистолет

Курган, 6 августа 2018, 05:31 — REGNUM  В Кургане в ночь на 5 августа произошла перестрелка в кафе, где отмечалось бракосочетание. Есть потерпевший, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молодожёны и гости «гуляли» в кафе «Ассоль», расположенном в микрорайоне Заозёрный.

Очевидцы инцидента рассказывают местным СМИ о ссоре двух мужчин 45−50 лет. Один из них в ходе конфликта достал оружие. Выстрелы произошли, когда у мужчины отнимали пистолет.

Официанты и ведущие свадьбы до прибытия полиции отсиживались в служебных помещениях, а гости тем временем отмывали лужи крови.

Слухи, что на свадьбе гуляли представители силовиков, в УМВД России по Курганской области не подтверждают. Ранен один человек. Пострадавший получил лёгкую травму. Ему оказали медицинскую помощь и он отправился домой. Личность стрелявшего установлена. Мужчина задержан. Проводится проверка.

«Сотрудником полиции задержанный не является», — сообщает пресс-служба курганской полиции.

В социальных сетях Кургана активно обсуждают «жесть свадебку», почти по сценарию фильма «Горько» и песни «Пьяная любовь». Мнения горожан разделились от «какая свадьба без драки» до осуждения ведущих торжества, которые не смогли достойно организовать мероприятие и настроить людей на позитивный лад.

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Свадьбы
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