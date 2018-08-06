В Калифорнии легкомоторный самолет рухнул на парковку

Санта-Ана, США, , 03:28 — REGNUM В американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли пять человек, передает телекомпания NBC.

ЧП случилось 5 августа в городе Санта-Ана. Самолет Cessna 414 упал на парковку возле одного из магазинов.

На борту находились пять человек, выжить им не удалось. На земле пострадавших нет. Поврежден один из припаркованных автомобилей.

Что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно. Однако незадолго до падения самолета пилот сообщил о чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа легкомоторный самолет разбился в 145 км от города Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). На борту произошел пожар. Погибли, по предварительынм данным, шесть человек.

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