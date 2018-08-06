В ДТП под Магнитогорском погибли три человека

Магнитогорск, Челябинская область, , 02:30 — REGNUM Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщает «Медиа Завод».

Авария произошла в районе поселка Желтинский, в 4 км от Магнитогорска. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Пежо». От удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла.

Погибли два человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ, и женщина, ехавшая в «Пежо». Госпитализирован 4-летний ребенок, находившийся в салоне иномарки.

Причины трагедии устанавливают правоохранители. Управлявший ВАЗ-2114 мужчина, вероятно, был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли два человека, несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы.

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