Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Джакарта, , 01:56 — REGNUM Землетрясение на индонезийском острове Ломбок унесло жизни 82 человек. Такие данные приводит Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями.

Сотни людей пострадали в результате подземных толчков, тысячи — эвакуированы в безопасные районы. Повреждения получили несколько тысяч домов.

Отмечается, что толчки также ощущались на Бали — соседнем с Ломбоком острове.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на популярном у туристов острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Его эпицентр находился на глубине 10 км и на расстоянии 50 км от столицы острова, города Матарам. Первоначально сообщалось о 39 погибших.

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