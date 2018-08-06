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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Происшествия

Толчки также ощущались на Бали — соседнем с Ломбоком острове

Джакарта, 6 августа 2018, 01:56 — REGNUM  Землетрясение на индонезийском острове Ломбок унесло жизни 82 человек. Такие данные приводит Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями.

Сотни людей пострадали в результате подземных толчков, тысячи — эвакуированы в безопасные районы. Повреждения получили несколько тысяч домов.

Отмечается, что толчки также ощущались на Бали — соседнем с Ломбоком острове.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на популярном у туристов острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Его эпицентр находился на глубине 10 км и на расстоянии 50 км от столицы острова, города Матарам. Первоначально сообщалось о 39 погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 35 человек

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Землетрясения
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