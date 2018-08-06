Генпрокуратура Швейцарии возбудила дело после крушения «Юнкерса» в Альпах

Берн, , 01:23 — REGNUM В Швейцарии устанавливают причины крушения самолета «Юнкерс» на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах. Дело возбуждено швейцарской генеральной прокуратурой, сообщает пресс-служба полиции кантона Граубюнден.

Отмечается, что совместное расследование ведут федеральная и местная прокуратуры, полиция и служба по расследованию инцидентов на транспорте (SUST). В полиции уточнили, что жертвами катастрофы стали 11 мужчин и девять женщин. Погибшим было от 42 до 84 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 4 августа в швейцарских Альпах разбился самолёт Junkers JU 52, выпущенный в Германии в 1939 году. На борту находились 20 человек — 17 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

В тот же день в полукантоне Нидвальден вблизи города Хергисвиль упал еще один самолет. Погибли четыре человека.

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