«Стечение обстоятельств»: в Сочи объяснили гибель упавшего в канаву ребёнка

Сочи, Краснодарский край, , 00:44 — REGNUM Гибель 7-летнего мальчика из Татарии в ливневой канаве в поселке Лазаревское произошла в результате неблагоприятного стечения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Специалисты осмотрели место трагедии — ливневые канавы на улице Октябрьской, сооруженные в начале 60-х годов прошлого века. Они представляют собой открытые траншеи, проложенные вдоль большинства улиц поселка. Каких-либо решёток на них нет и не должно быть, так как потоки воды во время залповых тропических дождей могут сорвать решетки, а это опасно для жизни и здоровья людей.

«Эти гидротехнические сооружения на протяжении более полувека зарекомендовали себя как единственно эффективный метод приёма дождевых вод в горном посёлке», — пояснили в мэрии.

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Тротуар на такой улице находится только с одной стороны, противоположной от траншеи. Бабушка и погибший мальчик жили в гостинице напротив, женщина знала о ливневых канавах. Местные власти предупреждали о ливнях и грозах заблаговременно.

«К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 7-летний мальчик, который вместе с бабушкой шел по улице в Лазаревском, упал в ливневую канаву. Ребенка унесло течением в море, помочь ему никто не успел. Позже его тело нашли спасатели.

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