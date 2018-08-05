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Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 35 человек

Происшествия

«Землетрясение произошло на туристическом острове Ломбок»

Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 35 человек
Остров Ломбок

Джакарта, 5 августа 2018, 23:49 — REGNUM  5 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

«Землетрясение произошло на туристическом острове Ломбок, — передает вещатель. — Погибли, по меньшей мере, 39 человек».

Эпицентр землетрясения, очаг которого залегал на глубине 10 км, находился почти в 50 км от города Матарам.

В настоящее время устанавливается точное число пострадавших.

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Землетрясения
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