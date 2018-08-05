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В Смоленской области утонули трое детей

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 5 августа, в городе Велиж

В Смоленской области утонули трое детей
Скорбящий ангел

Смоленск, 5 августа 2018, 23:23 — REGNUM  Три ребенка из одной семьи утонули в Смоленской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 августа, в городе Велиж.

«Из реки Западная Двина … были подняты тела трёх детей…, — говорится в сообщении. — Личности детей установлены».

По факту гибели детей (сестра и два брата) было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.

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