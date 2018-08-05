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В Краснодарском крае в результате ДТП погибли три человека

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 5 августа, в районе села Дефановка

В Краснодарском крае в результате ДТП погибли три человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Краснодар, 5 августа 2018, 20:56 — REGNUM  Автомобиль врезался в фуру в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом, как передают «Кубанские новости», сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

ДТП произошло в воскресенье, 5 августа, в районе села Дефановка. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили различные травмы.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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