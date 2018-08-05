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Взрыв произошел на химкомбинате в Тульской области

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 5 августа, в городе Алексин

Взрыв произошел на химкомбинате в Тульской области
Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе. 1935

Алексин, Тульская область, 5 августа 2018, 19:48 — REGNUM  В Тульской области на Алексинском химическом комбинате произошел взрыв пороха. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

ЧП произошло в воскресенье, 5 августа, в городе Алексин. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы три человека.

Собеседник агентства добавил, что после взрыва на химическом комбинате сработала автоматическая система пожаротушения, поэтому «технологический процесс производства нарушен не был».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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