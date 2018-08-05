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При столкновении двух автомобилей на Кубани погибли четыре человека

Происшествия

Авария произошла на трассе Краснодар — Кропоткин

Краснодар, 5 августа 2018, 15:17 — REGNUM  В результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 33-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. Два легковых автомобиля ВАЗ столкнулись лоб в лоб при выезде на полосу встречного движения одного из них.

В результате столкновения погибли четыре человека. Один человек получил ранения.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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