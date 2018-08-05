При столкновении двух автомобилей на Кубани погибли четыре человека

Краснодар, , 15:17 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 33-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. Два легковых автомобиля ВАЗ столкнулись лоб в лоб при выезде на полосу встречного движения одного из них.

В результате столкновения погибли четыре человека. Один человек получил ранения.

По данному факту проводится доследственная проверка.