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При крушении «Юнкерса» в швейцарских Альпах погибли 20 человек

Происшествия

Раритетный самолет выполнял туристический полет

При крушении «Юнкерса» в швейцарских Альпах погибли 20 человек
Kambui
Самолет Junkers Ju 52

Берн, 5 августа 2018, 15:04 — REGNUM  По предварительным данным, в результате крушения самолета Junkers Ju-52 в швейцарских Альпах погибли 20 человек. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает портал NZZ.

Коллекционный самолёт времён Второй мировой войны принадлежал авиакомпании JU-Air и назывался «Тетушка Ю». Его использовали для туристических полетов.

В этот раз на борту самолета находилась группа, отправившаяся 3 августа из Дюбендорфа. Предполагалось, что она совершит тур выходного дня и вернётся к вечеру 5 августа.

Однако самолет врезался в гору на высоте более чем в 2,5 км над уровнем моря.

Компания-владелец самолета подтвердила факт крушения и выразила соболезнования родным и близким погибших. При этом число погибших не уточняется. Известно, что самолет данной модели вмещает 17 пассажиров и трёх членов экипажа.

Авиакомпания JU-Air приостановила все полеты до дальнейшего уведомления.

Читайте ранее в этом сюжете: В швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времён войны

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Авиапроисшествия
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