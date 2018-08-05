ВВС Израиля атаковали палстинцев, запускающих зажигательные шары

Тель-Авив, , 14:22 — REGNUM Израильские военные атаковали группу палестинцев, которые запускали из сектора Газа на израильскую территорию горящие воздушные шары. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что некоторое время назад израильские ВВС атаковали транспортное средство, которое использовала группа палестинцев для запуска зажигательных шаров. Также была атакована другая группа палестинцев, которая запускала зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля.

Напомним, что столкновения на границе сектора Газа с Израилем между палестинцами и израильскими силами безопасности продолжаются уже не первый месяц. Так, 3 августа более 200 палестинцев получили ранения, а один палестинец погиб в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.