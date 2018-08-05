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В подмосковном мотосалоне произошёл пожар

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

В подмосковном мотосалоне произошёл пожар
mchs.gov.ru
Пожарники

Котельники, Московская область, 5 августа 2018, 13:41 — REGNUM  В Московской области в округе Котелники произошел пожар в одном из мотослаонов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании, в котором находится мотосалон. На первом этаже этого же здания находится сервис по ремонту лодочных моторов. Пламя бушевало на площади в 700 квадратных метров.

Для тушения пожара были задействованы 64 человека при 19 единицах техники. Пожару был присвоен повышенный ранг №2.

На данный момент пламя удалось локализовать. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

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