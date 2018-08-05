В подмосковном мотосалоне произошёл пожар

Котельники, Московская область, , 13:41 — REGNUM В Московской области в округе Котелники произошел пожар в одном из мотослаонов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании, в котором находится мотосалон. На первом этаже этого же здания находится сервис по ремонту лодочных моторов. Пламя бушевало на площади в 700 квадратных метров.

Для тушения пожара были задействованы 64 человека при 19 единицах техники. Пожару был присвоен повышенный ранг №2.

На данный момент пламя удалось локализовать. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.