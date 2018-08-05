Воскресенье, 5 Августа 2018 года
14:15:44 МСК

В Сочи найдено тело второго ребёнка, унесённого рекой

Происшествия

В Сочи спасатели обнаружили тело четырёхлетней девочки, унесённой течением реки

В Сочи найдено тело второго ребёнка, унесённого рекой
Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Сочи, Краснодарский край, 5 августа 2018, 13:08 — REGNUM  В Сочи обнаружено тело второго ребенка, которые были унесены течением реки накануне, 4 августа. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, инцидент произошёл накануне в Хостинском районе Сочи. По непонятной причине двое взрослых и двое детей не воспользовались мостом, находящимся рядом, и решили перейти реку Пластунка.

При этом после обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению.

Женщина смогла выбраться на берег самостоятельно. Она же сообщила о пропаже двоих детей и родственника. Позднее спасатели обнаружили мужчину. От госпитализации он отказался.

В поисках детей были задействованы свыше 400 человек — 30 спасателей, 250 сотрудников полиции и около 40 бойцов Национальной гвардии.

Сперва было обнаружено тело 15-летнего подростка.

Сегодня нашли тело 4-летней девочки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи спасатели обнаружили тело одного ребенка из двух, унесенных рекой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить