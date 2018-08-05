В Сочи найдено тело второго ребёнка, унесённого рекой

Сочи, Краснодарский край, , 13:08 — REGNUM В Сочи обнаружено тело второго ребенка, которые были унесены течением реки накануне, 4 августа. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, инцидент произошёл накануне в Хостинском районе Сочи. По непонятной причине двое взрослых и двое детей не воспользовались мостом, находящимся рядом, и решили перейти реку Пластунка.

При этом после обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению.

Женщина смогла выбраться на берег самостоятельно. Она же сообщила о пропаже двоих детей и родственника. Позднее спасатели обнаружили мужчину. От госпитализации он отказался.

В поисках детей были задействованы свыше 400 человек — 30 спасателей, 250 сотрудников полиции и около 40 бойцов Национальной гвардии.

Сперва было обнаружено тело 15-летнего подростка.

Сегодня нашли тело 4-летней девочки.

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