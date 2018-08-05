Менее чем за неделю на Украине утонуло более 20 человек

Киев, , 12:26 — REGNUM Более двадцати человек утонули за пять дней августа, сообщили 5 августа на официальной странице государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели связывают это со стойкой жарой и рекомендуют купающимся соблюдать правила безопасного поведения на воде.

С начала года на Украине утонули 774 человека, из них 79 — дети. При этом, за тот же период спасены 577 человек, среди которых 105 детей.

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