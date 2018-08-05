В Кировоградской области полиция пресекла «сходку» криминальных авторитетов

Кировоград, Украина, , 12:20 — REGNUM Тридцать бандитов были задержаны полицией в Кировоградской области, сообщил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поводом для данной «встречи на природе» было назначение «смотрящего» за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их «утвержденному сценарию», несмотря на благословение «вора в законе» по прозвищу «Хохол», — рассказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители выдали Азербайджану доверенное лицо «вора в законе» по кличке «Гулли».

Читайте подробнее: Украина выдала Азербайджану доверенное лицо «вора в законе»