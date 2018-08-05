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В Кировоградской области полиция пресекла «сходку» криминальных авторитетов

Происшествия

Не помогло благословение «Хохла»

Кировоград, Украина, 5 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Тридцать бандитов были задержаны полицией в Кировоградской области, сообщил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поводом для данной «встречи на природе» было назначение «смотрящего» за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их «утвержденному сценарию», несмотря на благословение «вора в законе» по прозвищу «Хохол», — рассказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители выдали Азербайджану доверенное лицо «вора в законе» по кличке «Гулли».

Читайте подробнее: Украина выдала Азербайджану доверенное лицо «вора в законе»

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Организованная преступность
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