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Террорист-смертник атаковал иностранный военный конвой в Афганистане

Происшествия

Погибли трое иностранных военных

Кабул, 5 августа 2018, 11:36 — REGNUM  В Афганистане в провинции Парван террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что в момент атаки конвой двигался по населенному пункту Хала Зай. В результате атаки погибли три солдата военного блока НАТО. Ещё трое солдат — один гражданин США и двое афганцев — получили ранения.

Место атаки оцеплено. Ведется расследование.

Известно, что ответственность за атаку взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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