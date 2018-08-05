Террорист-смертник атаковал иностранный военный конвой в Афганистане

Кабул, , 11:36 — REGNUM В Афганистане в провинции Парван террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что в момент атаки конвой двигался по населенному пункту Хала Зай. В результате атаки погибли три солдата военного блока НАТО. Ещё трое солдат — один гражданин США и двое афганцев — получили ранения.

Место атаки оцеплено. Ведется расследование.

Известно, что ответственность за атаку взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).