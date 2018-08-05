Два человека погибли в результате ДТП под Челябинском

Челябинск, , 11:10 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области погибли два человека. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Ещё несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.