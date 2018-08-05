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Два человека погибли в результате ДТП под Челябинском

Происшествия

Столкнулись грузовик и микроавтобус

Два человека погибли в результате ДТП под Челябинском
putevodnik
ДТП

Челябинск, 5 августа 2018, 11:10 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области погибли два человека. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Ещё несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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