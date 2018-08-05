В центре Киева пьяный дебошир ранил саблей молодого мужчину

Киев, , 11:04 — REGNUM На Подоле полиция задержала мужчину средних лет, который нанес два удара саблей случайному прохожему, сообщил 5 августа ресурс «Киев оперативный».

«Андрей Николаевич подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ и генеральная прокуратура Украины рассказали о фантастическом замысле народного депутата Украины Надежды Савченко и её сообщника, офицера Владимира Рубана, расстрелять Верховную раду из минометов, установленных на барже, плывущей по Днепру.

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