По факту смертельного ДТП в Калужской области возбуждено уголовное дело

Калуга, , 10:43 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия в Мещовском районе Калужской области, в результате которого погибли восемь человек, было возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящий момент идёт расследование причин смертельного ДТП.

Напомним, накануне, 4 августа, на 229 км автодороги М3 «Украина» произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Погибли восемь человек, среди которых был выходцы из Молдавии.

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