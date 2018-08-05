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Тела убитых в ЦАР российских журналистов направлены на судмедэкспертизу

Происшествия

Следственный комитет продолжает расследование

Москва, 5 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Тела трёх российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, которые ранее были доставлены в Москву, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Тела троих погибших в ЦАР российских граждан — Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были доставлены сегодня в Москву из Парижа, куда они были доставлены ранее из столицы африканской страны.

Главным следственным управлением Следственного комитета России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели российских граждан.

В рамках уголовного дела о гибели журналистов в ЦАР, их родственники признаны потерпевшими и допрошены.

Также в рамках расследования допрашиваются коллеги погибших, их знакомые и иные лица.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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