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За сутки Украина семь раз обстреляла территорию ДНР

Происшествия

В СЦКК рассказали об обстановке на фронте

Донецк, 5 августа 2018, 10:38 — REGNUM  За прошедшие сутки украинские боевики на трех направлениях семь раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, заявили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

На горловском направлении военные Республики зафиксировали пятнадцать выстрелов из АГС и работу украинского снайпера.

На Донецком направлении украинские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы, выпустив 8 мин, а также 82-мм минометы — 2 мины. Они также сделали около 20 выстрелов из БМП и применили стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении боевики ВСУ использовали четырнадцать гранат РПГ и СПГ.

На данный момент жертв среди мирного населения нет.

Напомним, 3 августа боевики ВСУ, применив крупнокалиберные зажигательные патроны, сожгли два жилых дома в поселке Крутая балка.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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