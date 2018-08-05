За сутки Украина семь раз обстреляла территорию ДНР

Донецк, , 10:38 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики на трех направлениях семь раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, заявили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

На горловском направлении военные Республики зафиксировали пятнадцать выстрелов из АГС и работу украинского снайпера.

На Донецком направлении украинские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы, выпустив 8 мин, а также 82-мм минометы — 2 мины. Они также сделали около 20 выстрелов из БМП и применили стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении боевики ВСУ использовали четырнадцать гранат РПГ и СПГ.

На данный момент жертв среди мирного населения нет.

Напомним, 3 августа боевики ВСУ, применив крупнокалиберные зажигательные патроны, сожгли два жилых дома в поселке Крутая балка.

Читайте также: В ДНР рассказали о ночном обстреле поселка Крутая балка