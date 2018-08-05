UTair: Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, был исправен

Красноярск, , 09:06 — REGNUM Авиакомпания UTair заявила, что оба вертолета, участвовавшие в катастрофе в районе аэропорта «Игарка» в Красноярском крае были исправны. Соответствующее заявление авиакомпания выпустила сегодня, 5 августа.

В UTair подчеркнули, что командир рухнувшего вертолёта Ми-8 был опытным лётчиком. Во время взлета лопасти его вертолёта задели груз, который второй вертолёт Ми-8 перевозил на внешней подвеске. Именно это стало причиной крушения вертолёта с вахтовыми рабочими.

Второй вертолёт, который перевозил груз, никаких повреждений не получил и приземлился на посадочной площадке «Ванкор».

Напомним, что авиакатастрофа произошла накануне в районе населенного пункта Игарка Туруханского района Красноярского края. В результате крушения Ми-8 погибли трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих.