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UTair: Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, был исправен

Происшествия

Его командир был опытным лётчиком

Красноярск, 5 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Авиакомпания UTair заявила, что оба вертолета, участвовавшие в катастрофе в районе аэропорта «Игарка» в Красноярском крае были исправны. Соответствующее заявление авиакомпания выпустила сегодня, 5 августа.

В UTair подчеркнули, что командир рухнувшего вертолёта Ми-8 был опытным лётчиком. Во время взлета лопасти его вертолёта задели груз, который второй вертолёт Ми-8 перевозил на внешней подвеске. Именно это стало причиной крушения вертолёта с вахтовыми рабочими.

Второй вертолёт, который перевозил груз, никаких повреждений не получил и приземлился на посадочной площадке «Ванкор».

Напомним, что авиакатастрофа произошла накануне в районе населенного пункта Игарка Туруханского района Красноярского края. В результате крушения Ми-8 погибли трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих.

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Крушение вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
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