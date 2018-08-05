Пожарные Венесуэлы считают, что за покушение на Мадуро приняли взрыв газа

Каракас, , 07:19 — REGNUM Пожарная служба Венесуэлы заявила, что за взрыв, связанный с покушением на президента республики Николаса Мадуро, был принят хлопок газа в одной из квартир недалеко от того места, где выступал глава государства. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Associated Press.

Утверждается, что в одной из квартир, расположенной в здании недалеко от того места, где проходило выступление Мадуро, взорвался газовый баллон. Пожарные считают, что именно этот хлопок и дым, который после этого повалил из квартиры, власти Венесуэлы приняли за взрыв. Как пожарные пришли к подобным выводам не уточняется.

Напомним, что Мадуро выступил с обращением к нации, в котором заявил, что была совершена попытка покушения на него, за которой стоят правые силы Венесуэлы и Колумбии. Также он отметил, что организаторы покушения проживают в США.

Затем некая венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро. В аккаунте в Twitter этой группировки появилось сообщение, что покушение на Мадуро было организовано с помощью двух беспилотников, начинённых взрывчаткой С-4. Однако снайперы президентской гвардии смогли их сбить. Группировка также назвала реализацию покушения на Мадуро «вопросом времени».

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