Истребителю F-35 не удалась дозаправка в воздухе

Лондон, , 06:08 — REGNUM Самолет F-35Bs британских ВВС не смог дозаправиться в воздухе во время перелета из США. Запись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook авиационный инженер Джефф Райс, ролик также доступен для просмотра в YouTube.

«Эксклюзив, снятый моим удачливым сыном из окна Voyager», — пояснил Райт.

Полёт F-35 проходил в сопровождении многоцелевого самолета-заправщика королевских ВВС A330 Voyager. На кадрах видно, как истребитель неоднократно приближается к шлангу-конусу заправщика, однако стыковки не происходит.

В последнее время зафиксировано несколько таких случаев, сообщает портал The Drive со ссылкой на американских военных. С апреля 2014 по август 2017 года пилоты F-35 более 20 раз сталкивались с проблемами при дозаправке истребителя в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне трансатлантический перелёт новейших американских истребителей F-35 отложили из-за шторма. В британском оборонном ведомстве, как отмечали СМИ, такой инцидент с «всепогодными» боевыми машинами назвали жалким и постыдным.

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