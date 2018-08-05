У берегов Японии загорелся нефтяной танкер

Токио, , 05:49 — REGNUM На шедшем в Японию нефтяном танкере Front Hakata произошел пожар. Об этом 5 августа сообщает японский телеканал NHK.

ЧП случилось у побережья префектуры Тиба. Танкер шел из Саудовской Аравии в Японию под флагом Багамских островов. Экипаж состоит из 25 человек — граждан Индии.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении. Тушением пожара занимается экипаж, на помощь направлены четыре катера японской береговой охраны и вертолет. Причины инцидента выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июня в нигерийском порту Лагос загорелся нефтяной танкер. Сообщалось о десяти погибших.

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