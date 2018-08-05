Это был не фейерверк: Мадуро рассказал о покушении на свою жизнь

Каракас, , 05:17 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о попытке покушения на свою жизнь. Напротив взорвался беспилотный летательный аппарат, за первым взрывом последовал второй, отметил он в обращении к нации, которую транслировали национальные телеканалы.

Первый взрыв был довольно сильным. По словам Мадуро, сначала он подумал, что происходящее — часть торжественной церемонии, посвященной годовщине Национальной гвардии Венесуэлы. Однако затем прогремел ещё один взрыв, после чего началась эвакуация,

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Президент и другие высокопоставленные лица не пострадали. Мадуро отметил, что был спокоен, так как полностью доверяет народу и вооруженным силам, а также не сомневается в заступничестве бога.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент Венесуэлы выступал в Каракасе по случаю 81-й годовщины создания нацгвардии. Рядом с трибуной Мадуро произошли взрывы, после чего церемония была прервана, а глава государства — эвакуирован.

Позже Мадуро заявил, что ответственность за покушение на него лежит на крайней правой оппозиции и лично — на президенте Колумбии Хуане Мануэле Сантосе.

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