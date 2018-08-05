Легкомоторный самолет разбился в штате Оклахома

Оклахома-сити, США, , 02:18 — REGNUM Легкомоторный самолет, на борту которого, по предварительным данным, было шесть человек, разбился в 145 километрах от Оклахома-сити, сообщает Foxnews.

«Одномоторный самолет Extra EA400 потерпел крушение при невыясненных обстоятельствах … вскоре после взлета из регионального аэропорта Понка-сити. Самолет был уничтожен возникшим после крушения пожаром», — заявил представитель федерального управления гражданской авиации США Линн Лансфорд.

Полиция сообщает, что следствие пытается установить точное число людей на борту, однако уже известно, что в авиакатастрофе не выжил никто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии 4 августа произошло сразу два крушения легкомоторных самолетов. В одной авиакатастрофе погибла семья с двумя детьми, число пострадавших во второй выясняется правоохранительными органами.