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«Быстрее вернетесь»: Вдова рассказала о последней беседе с вахтовиком

Происшествия

«Но утром такая весть...»

Красноярск, 5 августа 2018, 02:05 — REGNUM  Жена одного из погибших пассажиров вертолета Ми-8 в Красноярском крае рассказала о своем последнем разговоре с мужем, передает телеканал РЕН ТВ.

«Вчера ночью мы общались, — сказала женщина. — Я ему сказала: быстрее отработаете — быстрее приедете. Но утром такая весть…»

Женщина рассказала, что ее муж стремился сам всего добиться. Важной частью его жизни была семья, которой он посвящал, как и работе, все свое время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение вертолетов Ми-8 произошло в Красноярском крае в Туруханском районе. В результате столкновения двух вертолетов погибли 15 вахтовиков и три члена экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты летели наугад

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Авиапроисшествия
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