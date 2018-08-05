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Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты летели наугад

Происшествия

Два вертолета, перевозившие груз и людей, фактически летели вслепую

Красноярск, 5 августа 2018, 01:47 — REGNUM  Полет вертолетов, разбившихся в Красноярском крае, происходил наугад, передает телекомпания РЕН ТВ.

Уточняется, что рассматривается версия, согласно которой авиадиспетчеры не регулировали движение вертолетов. То есть два вертолета, перевозившие груз и людей, фактически могли действовать наугад, а пилоты ориентировались только на приборы и зрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в в Туруханском районе (Красноярский край) столкнулись два вертолета Ми-8. В результате аварии погибли 18 человек, из них 15 пассажиров — вахтовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямал скорбит: в результате крушения Ми-8 погибли три жителя Тарко-Сале

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Авиапроисшествия
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