Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты летели наугад

Красноярск, , 01:47 — REGNUM Полет вертолетов, разбившихся в Красноярском крае, происходил наугад, передает телекомпания РЕН ТВ.

Уточняется, что рассматривается версия, согласно которой авиадиспетчеры не регулировали движение вертолетов. То есть два вертолета, перевозившие груз и людей, фактически могли действовать наугад, а пилоты ориентировались только на приборы и зрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в в Туруханском районе (Красноярский край) столкнулись два вертолета Ми-8. В результате аварии погибли 18 человек, из них 15 пассажиров — вахтовиков.

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