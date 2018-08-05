CNN: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за лопнувшего колеса

Лос-Анджелес, США, , 01:24 — REGNUM Причиной возгорания и последующих пожаров в штате Калифорния могло быть лопнувшее колесо, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, на дороге рядом с Рэддингом лопнула шина у автотрэйлера, в результате чего обод колеса начал царапать асфальт и искрить. Это и привело к возгоранию.

«Искры, вылетевшие из-под обода колеса 23 июля, по данным пожарных служб Калифорнии, вызвали шестой по разрушительности пожар в истории штата», — сообщает CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля американская страховая компания Aon Benfield посчитала экономический ущерб от лесных пожаров в Калифорнии. По их данным, ущерб может превысить $100 млн.

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