Воскресенье, 5 Августа 2018 года
02:05:19 МСК

CNN: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за лопнувшего колеса

Происшествия

Металлический обод, царапавший асфальт, привел к появлению искр

Лос-Анджелес, США, 5 августа 2018, 01:24 — REGNUM  Причиной возгорания и последующих пожаров в штате Калифорния могло быть лопнувшее колесо, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, на дороге рядом с Рэддингом лопнула шина у автотрэйлера, в результате чего обод колеса начал царапать асфальт и искрить. Это и привело к возгоранию.

«Искры, вылетевшие из-под обода колеса 23 июля, по данным пожарных служб Калифорнии, вызвали шестой по разрушительности пожар в истории штата», — сообщает CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля американская страховая компания Aon Benfield посчитала экономический ущерб от лесных пожаров в Калифорнии. По их данным, ущерб может превысить $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары: Бюджет Калифорнии «прогорит» на $100 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить