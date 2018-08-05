Два легкомоторных самолета потерпели крушение в Швейцарии

Берн, , 01:07 — REGNUM В Швейцарии в двух разных районах 4 августа разбились два легкомоторных самолета. Первая авария произошла на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах на востоке страны, сообщает швейцарская телерадиовещательная компания (SRF).

По данным телеканала, самолет упал на западном склоне Пиц-Сегнаса и разбился на высоте 2540 метров над уровнем моря. На месте происшествия уже работают спасатели. Как отмечает SRF, полиция кантона Граубюнд пока не располагает данными о погибших или пострадавших, сообщается только о том, что расследование и поиск погибших продолжится завтра.

Второе крушение самолета произошло в полукантоне Нидвальден, вблизи от Хергисвиля. Как сообщает швейцарская газета «20 Minuten», в катастрофе погибла семья — двое родителей и двое маленьких детей. По сообщениям очевидцев, самолет упал в лес, что в дальнейшем вызвало пожар. Пожар удалось локализовать, в настоящее время полиция изучает обстоятельства авиакатастрофы.