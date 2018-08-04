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В Москве произошло ДТП с участием автобуса

Происшествия

Авария произошла в пятницу, 3 августа, в районе дома 9 по Бунинской аллее

В Москве произошло ДТП с участием автобуса
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Авария

Москва, 4 августа 2018, 23:52 — REGNUM  На юго-западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

ДТП произошло в пятницу, 3 августа, в районе дома 9 по Бунинской аллее. В результате происшествия пострадал один человек.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузового автомобиля, который не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.

Другие подробности пока неизвестны.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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