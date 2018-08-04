В Грузии столкнулись автобус и грузовик

Тбилиси, , 22:54 — REGNUM В Грузии столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

ДТП произошло в субботу, 4 августа, у села Ферма (регион Шида Картли). По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 12 получили различные травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб. Причины происшествия пока неизвестны.

По факту ДТП возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека».

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