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В Грузии столкнулись автобус и грузовик

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 4 августа, у села Ферма (регион Шида Картли)

В Грузии столкнулись автобус и грузовик
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Тбилиси, 4 августа 2018, 22:54 — REGNUM  В Грузии столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

ДТП произошло в субботу, 4 августа, у села Ферма (регион Шида Картли). По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 12 получили различные травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб. Причины происшествия пока неизвестны.

По факту ДТП возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека».

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Аварии пассажирского автотранспорта
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