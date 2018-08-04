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Автомобиль въехал в остановку с людьми в Ижевске

Происшествия

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы дорожного движения

Автомобиль въехал в остановку с людьми в Ижевске
Kaatjem
Авария

Ижевск, 4 августа 2018, 21:43 — REGNUM  В Ижевске легковой автомобиль протаранил остановку с людьми. Об этом сообщил РИА Новости руководитель подразделения пропаганды безопасности движения ГИБДД Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, ДТП произошло в субботу, 4 августа, на окраине города. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

Вычужанин отметил, что в Ижевске столкнулись две иномарки, после чего одно из транспортных средств протаранило остановку общественного транспорта.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы дорожного движения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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