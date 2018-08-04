«Для нас — не чеченец» : главы диаспор Югры о видео с истязаниями

Нефтеюганск, Югра, , 19:22 — REGNUM В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка пьяным молодым человеком. Злоумышленник свои «подвиги» снял на камеру сотового телефона и выложил в социальную сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Видео появилось в паблике «Нетипичная Махачкала». На нём запечатлено, как 18-летний житель Нефтеюганска издевается и избивает 16-летнего подростка, требует «не выпендриваться» и клясться Кораном. По версии следствия, видео записано в июле 2018 года, ночью около дома №25 в девятом микрорайоне города Нефтеюганска.

Разоблачивший сам себя молодой человек заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в истязании.

Как выяснилось позже, обвиняемый в истязании является уроженцем Чеченской республики. Главы диаспор Югры высказали своё отрицательное отношение к происходящему на видео «Новостям Югры». Лидер чеченской диаспоры в Сургуте Бислан Махмудов сообщил, что 18-летний молодой человек был ранее предупреждён за своё отрицательное поведение.

«И сейчас это повторилось. Мы будем общаться с его родственниками и проведем все необходимые действия среди чеченской молодежи, чтобы такого не повторилось. Хочу добавить, что такое не в менталитете чеченского народа. Те, кто так себя ведёт, для нас уже не чеченцы», — уверяет Бислан Махмудов.

Его поддержал председатель чеченской диаспоры Нефтеюганска Казбек Эпендиев.

«Налицо, отсутствие воспитания юноши. Видимо, родители не объяснили ему базовых вещей, касающихся чести и достоинства человека. Поэтому мы, представители чечено-ингушской диаспоры, обязательно встретимся и побеседуем с родными этого юноши, напомнив о таких ценностях, как уважение к представителям любой нации. Сам виновный будет привлечён к ответственности», — — заявил Казбек Эпендиев.

Глава чеченской диаспоры Нефтеюганска сообщил, что в целях недопущения подобных ситуаций будут проведены беседы с молодёжью на тему толерантности. И принёс извинения пострадавшей стороне.

Читайте ранее в этом сюжете: Уроки «сургутской резни»: промедление власти рождает бунт