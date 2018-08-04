В Псковской области в результате ДТП погибли пять человек

Псков, , 18:31 — REGNUM В Псковской области столкнулись три легковых транспортных средства — Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП произошло в субботу, 4 августа, у поселка Павы Порховского района. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

«Автомобиль Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, — говорится в сообщении. — В них врезался Suzuki Grand Vitara».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности данного происшествия.

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