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В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 4 августа, в населенном пункте Фрэтэуць Векь

В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета
Легкомоторный самолет

Бухарест, 4 августа 2018, 16:06 — REGNUM  В Румынии во время тренировочных полетов столкнулись два легкомоторных воздушных судна. Об этом сообщает Agerpress со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям (ЧС) страны.

ЧП произошло в субботу, 4 августа, в населенном пункте Фрэтэуць Векь уезда Сучава. Отмечается, что оба пилота, самолеты которых упали за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП), оказались заблокированы.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот), еще один получил различные травмы.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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