В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета

Бухарест, , 16:06 — REGNUM В Румынии во время тренировочных полетов столкнулись два легкомоторных воздушных судна. Об этом сообщает Agerpress со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям (ЧС) страны.

ЧП произошло в субботу, 4 августа, в населенном пункте Фрэтэуць Векь уезда Сучава. Отмечается, что оба пилота, самолеты которых упали за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП), оказались заблокированы.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот), еще один получил различные травмы.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

Читайте также: Один человек погиб при падении гидросамолета в озеро в Канаде

А также: В Индии у самолёта после посадки загорелся двигатель