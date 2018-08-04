Ямал скорбит: в результате крушения Ми-8 погибли три жителя Тарко-Сале

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 14:48 — REGNUM На борту потерпевшего крушение утром 4 августа 2018 года на площадке «Ванкор» вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» находилось три жителя ямальского города Тарко-Сале. Воздушное судно направлялось в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГО и ЧС администрации Пуровского района.

Авиакатастрофа произошла в 6:00 (мск) в Туруханском районе Красноярского края, возле нефтегазового Ванкорского месторождения. Лопасти воздушного судна при взлете зацепились за груз на внешней подвеске ранее взлетевшего грузового Ми-8. Вертолёт с 18 людьми на борту рухнул и сгорел — никто не выжил.

Командир грузового Ми-8 благополучно посадил свой борт на площадку «Ванкор».

"Я увидел сзади, что борт приближается. Почти в бок летит с набором скорости. Я крикнул ему в эфире. У него была попытка отвернуть, но не получилось, и он врезался во внешнюю подвеску, с которой я летел», — передаёт слова пилота грузового вертолета Ми-8 телеканал «Вести-Ямал».

Полный список погибших в авиакатастрофе вахтовиков опубликовала газета «Красный Север»:

1. Муратов С.Х.

2. Прокопьев И.А.

3. Атнабаев В.С.

4. Баязитов А.В.

5. Микрюков О.С.

6. Чичерин Р.П.

7. Шайдуллин Р.И.

8. Валитов А.Г.

9. Овчинников Д.С.

10. Горюхин А.А.

11. Тяжельников С.В.

12. Щербинин А. С

13. Веретенников С.А.

14. Рыбак Б.В.

15 Хисамутдинов К.Ш.

Список погибших членов экипажа:

1. Кононов А.С. — КВС

2. Иванов О. — 2-й пилот

3. Иванчин Л. — бортмеханик.

По факту авиакатастрофы Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта. Своё расследование трагедии в Туруханском районе инициировал Межгосударственный авиационный комитет.

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