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В Калужской области число погибших в крупном ДТП увеличилось до 8 человек

Происшествия

Шестеро получили ранения различной степени тяжести

В Калужской области число погибших в крупном ДТП увеличилось до 8 человек
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Калуга, 4 августа 2018, 13:42 — REGNUM  В Калужской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром, 4 августа на 229 км автодороги М3 «Украина» погибли 8 человек. Ещё шестеро получившие ранения различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данному факту продолжается полицейская проверка, уточняются обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM авария с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса произошла сегодня в 07:15 утра в Мещовском районе Калужской области на 229 км 907 м автотрассы М3 «Украина».

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Дорожно-транспортные происшествия
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