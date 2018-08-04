Двое украинских военных подорвались в Донбассе на собственных растяжках

Донецк, , 13:11 — REGNUM Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины подорвались на растяжке, которая была установлена их сослуживцами. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел в районе населённого пункта Старогнатовка. Двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93-й бригады.

Украинские военные получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

Безсонов отметил, что Старогнатовка оккупирована украинскими силовиками, а инцидент мог произойти по той причине, что у ВСУ нет карт собственных минных полей.