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Двое украинских военных подорвались в Донбассе на собственных растяжках

Происшествия

Инцидент произошел в районе оккупированной ВСУ Старогнатовки

Донецк, 4 августа 2018, 13:11 — REGNUM  Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины подорвались на растяжке, которая была установлена их сослуживцами. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел в районе населённого пункта Старогнатовка. Двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93-й бригады.

Украинские военные получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

Безсонов отметил, что Старогнатовка оккупирована украинскими силовиками, а инцидент мог произойти по той причине, что у ВСУ нет карт собственных минных полей.

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Война в Донбассе
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