Суббота, 4 Августа 2018 года
13:26:07 МСК

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта Ми-8

Происшествия

В Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8, погибли 18 человек

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта Ми-8
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поминальная свеча

Анкара, 4 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае и гибелью 18 человек. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 4 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолёта в Красноярском крае… в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал Чавушоглу на русском языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в районе Ванкорского нефтегазового месторождения разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании UTair. Вертолет при взлете задел другой взлетающий вертолет с грузом, в результате чего упал на землю, разрушился и загорелся.

На борту разбившегося вертолёта находились 18 человек — трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих. Все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы Ми-8 под Красноярском

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить