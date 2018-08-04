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В Индии 12 человек погибли при взрыве на гранитном карьере

Происшествия

Полиция выясняет причины произошедшего

Нью-Дели, 4 августа 2018, 12:09 — REGNUM  В Индии в результате взрыва динамитных шашек в гранитном карьере погибли 12 рабочих. Об этом сегодня, 4 августа, пишет газетаTimes of Indiaсо ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл накануне вечером в гранитном карьере около города Карнул в штате Андхра-Прадеш. Динамитные шашки, закреплённые в гранитном карьере, взорвались, когда там находились как минимум 20 рабочих из штата Одиша.

Прибывшая на место происшествия полиция также обнаружила в карьере горящую дизельную автоцистерну. Полиция выясняет, что именно стало причиной взрыва — автомобиль или динамитные шашки.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 12 рабочих. Есть раненые.

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