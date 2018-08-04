МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы Ми-8 под Красноярском

Москва, , 11:55 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию, которая займётся расследованием причин катастрофы вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба МАК.

В сообщении сказано, что МАК, в соответствии с российским воздушным законодательством сформировал комиссию по расследованию причин крушения вертолета Ми-8 авиакомпании UTair, который разбился сегодня в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-8, на борту которого находились трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих, при взлете в районе Ванкорского месторождения, задел другой взлетающий вертолет Ми-8 в грузом. В итоге пассажирский вертолёт упал на землю, разрушился и полностью сгорел. Все 18 человек, находившиеся в вертолёте, погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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