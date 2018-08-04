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В Липецке местные жители зафиксировали нашествие богомолов

Происшествия

Насекомые скапливаются в лесопарках и на газонах

В Липецке местные жители зафиксировали нашествие богомолов
Avicentegil
Тень богомола

Липецк, 4 августа 2018, 11:01 — REGNUM  В Липецке местные жители через социальные сети сообщают о нашествии насекомых Mantis religiosa (богомолы).

Наибольшее скопление богомолов зафиксировано на газоне возле Академического театра драмы имени Льва Толстого. Также множество богомолов замечено в лесопарке рядом с домом культуры на Тракторном.

Местные СМИ подчеркивают, что для человека богомолы совершенно безопасны и никакой угрозы не представляют.

Напомним, что богомол обыкновенный — наиболее крупный и самый распространённый вид богомолов в Европе. Богомол обыкновенный распространён на юге Европы от Португалии до Турции и Украины.

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