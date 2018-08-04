Самолет МЧС России прибыл в Пакистан за спасенным альпинистом Гуковым

Исламабад, , 10:37 — REGNUM Самолет МЧС России приземлился в Исламабаде, прибыв за российским альпинистом Александром Гуковым, сообщает пресс-служба посольства России в Пакистане.

Александр Гуков будет эвакуирован в Москву. На борту самолета МЧС он отправится в обратный рейс, который состоится через полтора часа после прилета борта в Исламабад.

Напомним, российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов в конце июля при восхождении на гору Латок-1 в Пакистане оказались заблокированы на крутом склоне. При этом Сергей Глазунов сорвался вниз и погиб.

Несколько дней Александр Гуков оставался на склоне на высоте 6,2 тыс. м без еды, без связи и без большей части снаряжения, утраченного при трагической гибели Сергея Глазунова. Погодные условия не позволяли провести спасательную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля российского альпиниста спасли пакистанские военные летчики, доставив его в тяжелом состоянии в госпиталь в Исламабаде.

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