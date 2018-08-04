Глава МЧС соболезнует близким жертв катастрофы вертолета Ми-8 под Игаркой

Москва, , 10:18 — REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил свои глубокие соболезнования родственникам и близким людей, трагически погибших в катастрофе вертолёта в Красноярском крае, сообщает 4 августа пресс-служба МЧС.

Напомним, утром 4 августа в Красноярском крае под Игаркой вертолет Ми-8 с 15 пассажирами на борту при взлете столкнулся с внешним грузом другой воздушной машины, взлетевшей первой.

В результате крушения погибли три члена экипажа и все 15 пассажиров.

Экипаж второго вертолета не пострадал.

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