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Глава МЧС соболезнует близким жертв катастрофы вертолета Ми-8 под Игаркой

Происшествия

В воздушной катастрофе погибли 18 человек

Глава МЧС соболезнует близким жертв катастрофы вертолета Ми-8 под Игаркой
Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Москва, 4 августа 2018, 10:18 — REGNUM  Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил свои глубокие соболезнования родственникам и близким людей, трагически погибших в катастрофе вертолёта в Красноярском крае, сообщает 4 августа пресс-служба МЧС.

Напомним, утром 4 августа в Красноярском крае под Игаркой вертолет Ми-8 с 15 пассажирами на борту при взлете столкнулся с внешним грузом другой воздушной машины, взлетевшей первой.

В результате крушения погибли три члена экипажа и все 15 пассажиров.

Экипаж второго вертолета не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Катастрофа вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видео

Читайте развитие сюжета: Расследование дела о крушении Ми-8 займётся Главное следственное управление

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Авиапроисшествия
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