В Таджикистане назвали имена террористов, напавших на иностранных туристов

Душанбе, , 10:06 — REGNUM В Таджикистане генеральная прокуратура назвала имена участников нападения на иностранных туристов на дороге Куляб — Душанбе. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 4 августа, пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием было установлено, что нападение было совершено членами экстремистской организации «Партия исламского возрождения» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конкретно нападение совершили жители Пянджского района: Абдусамадов Хусейн, Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, а также жители города Нурека: Аслиддин и Джафар Юсуповы.

План нападения был разработан заранее террористами за пределами Таджикистана. Нападание было совершено по указанию активного члена бывшей «Партии исламкого возрождения» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Убайдова Носирхуджи Ахтамовича.

Все попытки связать данный теракт с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призваны лишь отвести подозрения от «Партии исламского возрождения» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнули в генеральной прокуратуре Таджикистана.

Напомним, что группа иностранных туристов на велосипедах была сначала раздавлена автомобилем, а затем боевики добивали раненых с помощью огнестрельного оружия. В результате нападения погибли двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Ещё два швейцарца получили ранения и были госпитализированы.

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